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Udgået
AJ5305D/12
Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone
Start din dag med Philips-clockradio og -dockingstation. Den gratis Philips-app giver bedre vækkefunktioner og radiooplevelser, mens apparatets 4 W RMS effekt giver dig kraftfuld og klar lyd. Bare dock din iPod/iPhone, selv mens den er i etuiet.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
4 W
Der er ingen bedre måde at vågne eller lytte til radio end med den gratis Philips HomeStudio-app. Du skal blot download app'en fra Apple App Store for at nyde masser af spændende funktioner. Avanceret alarmindstilling giver dig f.eks. større fleksibilitet til at indstille alarmen – bl.a. alarmlydstyrke, varighed, dato og lyd. Du får også en bedre brugergrænseflade, når du lytter til radio, med brugervenlige funktioner til indstilling af stationer.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
2.1
ud af 5
34
Anmeldelser
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone