Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

Philips-dockinghøjttaleren AS351/12 leverer suveræn lyd i et elegant design. Dock din Android-telefon for at afspille og oplade, eller oplad en anden enhed via USB. Højttaleren leveres med Songbird, som gør det nemt at synkronisere musik mellem din telefon og din PC. Se alle fordelene