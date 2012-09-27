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Udgået
Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
Philips-dockinghøjttaleren AS351/12 leverer suveræn lyd i et elegant design. Dock din Android-telefon for at afspille og oplade, eller oplad en anden enhed via USB. Højttaleren leveres med Songbird, som gør det nemt at synkronisere musik mellem din telefon og din PC.
til Android
Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.
Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne Philips-dockinghøjttaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.
4.0
ud af 5
36
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
salabansi
27/09/2012
Deutschland
absolut genial
Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Dockingstation mit Bluetooth®
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®