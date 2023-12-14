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Udgået
Super Lift&Cut
Fleksible hoveder
Aquatec-forseglingen sikrer en komfortabel tørbarbering og en forfriskende vådbarbering. Optimeret til brug med shaving gel eller skum for øget hudkomfort, selv mens du er i bad.
Afrundede beskyttelsesskær med lav friktion tilpasser sig dit ansigts kurver og mindsker beskadigelse af huden.
For at give dig en tæt barbering løfter dobbeltskærsystemet, der er indbygget i den elektriske Philips-shaver, hårene for at skære komfortabelt tæt.
4.0
ud af 5
1383
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Fragman
14/12/2023
Danmark
great electric razor
Great electric razor for the money. no probles at all, easy to use only needed a display for battery time to be perfect
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
jo87eg
19/07/2017
Sverige
Har nu haft min AT750 över 7 år
Jag är super nöjd med min AT750 i dag har jag bytt SHAVINGHEADS. Så nu är det bara att köra utan problem i 2år igen. Har du aldrig testat en Philips rakapparat så är det dax! Du kommer att bli Super nöjd. Själv har jag provat andra fabrikat men ingen kommer i närheten av Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Wicket
14/12/2023
United Kingdom
Aquatec 1990 wet and dry shaver
This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me
Fordele
Lasts forever
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver