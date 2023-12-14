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  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
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  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
  • Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering

Udgået

AquaTouchvåd og tør elektrisk shaver

AT750/16

4
| (1383) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering
Nu kan du nyde en forfriskende barbering uden at bekymre dig om at skade din hud. Aquatec-forseglingen sikrer en komfortabel tørbarbering og en forfriskende vådbarbering. Brug Philips AT750/16-shaveren våd med shaving gel eller skum for øget hudkomfort.
Se alle fordele

Fantastisk beskyttelse af huden, glat barbering

  • Super Lift&Cut

  • Fleksible hoveder

Optimeret til brug med gel eller skum for øget hudkomfort.

Optimeret til brug med gel eller skum for øget hudkomfort.

Aquatec-forseglingen sikrer en komfortabel tørbarbering og en forfriskende vådbarbering. Optimeret til brug med shaving gel eller skum for øget hudkomfort, selv mens du er i bad.

Glider let hen over kurverne i dit ansigt

Glider let hen over kurverne i dit ansigt

Afrundede beskyttelsesskær med lav friktion tilpasser sig dit ansigts kurver og mindsker beskadigelse af huden.

Sikrer behagelig, tæt barbering

Sikrer behagelig, tæt barbering

For at give dig en tæt barbering løfter dobbeltskærsystemet, der er indbygget i den elektriske Philips-shaver, hårene for at skære komfortabelt tæt.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1383

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

14/12/2023

Danmark

Danmark

great electric razor

Great electric razor for the money. no probles at all, easy to use only needed a display for battery time to be perfect

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

19/07/2017

Sverige

Sverige

Har nu haft min AT750 över 7 år

Jag är super nöjd med min AT750 i dag har jag bytt SHAVINGHEADS. Så nu är det bara att köra utan problem i 2år igen. Har du aldrig testat en Philips rakapparat så är det dax! Du kommer att bli Super nöjd. Själv har jag provat andra fabrikat men ingen kommer i närheten av Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

14/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Aquatec 1990 wet and dry shaver

This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me

Fordele

Lasts forever

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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