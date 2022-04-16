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AquaTouch våd og tør elektrisk shaver
Udgået
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AT750/16
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Brugervejledning
Alle (5)
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Beslag
Samleramme til skærhoveder
Stander
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Min Philips-shaver oplader ikke
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke