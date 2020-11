Vis kliniske billeder ensartet med D-image

D-image hjælper dig med at gennemse og diagnosticere kliniske billeder med ensartet og nøjagtig visning. For at opnå pålidelige kliniske fortolkninger er vores professionelle skærme fra fabrikkens side kalibreret til at give optimeret gråtonestandardskærmydelse. D-image hjælper dig med at yde en fremragende indsats i alle aspekter af patientpleje.