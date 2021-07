USB-medieafspilning

Få glæde af din egen medieafspilning via USB-porten. Du skal blot tilslutte et USB-drev og oprette dit eget skiltningsindhold for at viderebringe dine markedsføringsbudskaber, lige når du vil. Med understøttelse af en lang række medieformater giver denne kraftfulde medieafspiller et fremragende billede og ægte fleksibilitet.