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  • Trimmer kropshår, beskytter huden
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  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden
  • Trimmer kropshår, beskytter huden

Udgået

Bodygroom series 1000kropstrimmer

BG1024/16

3.7
| (149) Anmeldelser
Trimmer kropshår, beskytter huden
I modsætning til andre manuelle eller elektriske enheder til ansigtet, er 1000-serien designet specifikt til kroppen. Den leveres med et unikt hudbeskyttelsessystem og et slankt design, ideelt til brug på små, følsomme områder eller når du er på farten.
Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Selv i følsomme områder

Trimmer kropshår, beskytter huden

  • System, der beskytter huden

  • 1 kam, lige til at klikke på, 3 mm

  • 1 AA-batteri medfølger

  • Ledning til brug under bruseren

Beskytter, mens du trimmer

Beskytter, mens du trimmer

Det unikke hudbeskyttelsessystem beskytter selv de mest følsomme områder på kroppen, så du kan trimme hår så tæt som 0,5 mm.

Trimmer håret i alle retninger

Trimmer håret i alle retninger

Klip hår, der vokser i alle retninger, med trimmeren med to retninger og kammen på 3 mm. Fortrimning anbefales til tykkere hår.

Op til 2 måneders trimningseffekt

Op til 2 måneders trimningseffekt

Kompakt og effektiv - du får op til 2 måneders trimningseffekt ud af et enkelt Philips AA Alkaline-batteri. Driftstiden kan variere afhængigt af hårtype, og af hvor ofte du trimmer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

149

Anmeldelser

26/01/2024

Danmark

Danmark

Virkelig god for kuglerne

Det er den beste Bodygroomer jeg har haft eneste der kan klippe ens boller uden mand bliver gemmen hullet i nødeposen synes i skal lave den igen og ikke jers one blade den klipper hul .

Fordele

Den virker bare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

18/10/2016

Danmark

Danmark

Super nem i brug

Super nem at anvende. Klipper behageligt, har et flot design og klarer opgaven uden problemer. Er fx helt vild med at den er 100% vandtæt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

01/08/2016

Sverige

Sverige

Den bästa rakningen för ett bra pris!

Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 