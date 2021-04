Et AA-batteri medfølger, til op til 2 måneders brug

Denne kompakte trimmer med AA-batteri kan bruges når som helst og hvor som helst, når du har brug for den. Et batteri giver op til to måneders brug, brugstiden kan variere afhængigt af din hårtype og hvor tit du bruger trimmeren. Den optimale ydeevne fås ved kun at bruge Philips AA-alkalinebatterier af høj kvalitet.