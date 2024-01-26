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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
BG1024/16
System, der beskytter huden
1 kam, lige til at klikke på, 3 mm
1 AA-batteri medfølger
Ledning til brug under bruseren
Det unikke hudbeskyttelsessystem beskytter selv de mest følsomme områder på kroppen, så du kan trimme hår så tæt som 0,5 mm.
Klip hår, der vokser i alle retninger, med trimmeren med to retninger og kammen på 3 mm. Fortrimning anbefales til tykkere hår.
Kompakt og effektiv - du får op til 2 måneders trimningseffekt ud af et enkelt Philips AA Alkaline-batteri. Driftstiden kan variere afhængigt af hårtype, og af hvor ofte du trimmer.
3.7
ud af 5
149
Anmeldelser
Sommerman
26/01/2024
Danmark
Virkelig god for kuglerne
Det er den beste Bodygroomer jeg har haft eneste der kan klippe ens boller uden mand bliver gemmen hullet i nødeposen synes i skal lave den igen og ikke jers one blade den klipper hul .
Fordele
Den virker bare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Hansen
18/10/2016
Danmark
Super nem i brug
Super nem at anvende. Klipper behageligt, har et flot design og klarer opgaven uden problemer. Er fx helt vild med at den er 100% vandtæt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Lackarn
01/08/2016
Sverige
Del af kampagnen
Den bästa rakningen för ett bra pris!
Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
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