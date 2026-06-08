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Bodygroom series 1000 kropstrimmer
Udgået
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BG1024/16
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Brugervejledning
Bodygroom series 1000Følsom kropskam 3 mm
Bodygroom series 1000Hudbeskyttelse
Bodygroom series 1000Kropskam 3 mm
ShaversRensebørste
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
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