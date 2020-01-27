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  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
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  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
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Udgået

Bodygroom series 3000Vandafvisende kropstrimmer

BG2026/15

4.1

| (749) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Tæt og behagelig barbering

3000-serien er designet til at trimme hår effektivt uden at gå på kompromis med hudkomforten. Uanset om det er på brystet eller områder som f.eks. ryggen, som er svære at nå, kan du barbere dig med hudkomfortsystemet eller trimme med kamme til 3, 5 eller 7 mm længde.

Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Fra halsen og ned

Tæt og behagelig barbering

  • Hudkomfortsystem

  • 3 kamme, 3-7 mm

  • 50 min. ledningsfri/8 t. opladning

Sikker trimning eller barbering af alle kropszoner

Sikker trimning eller barbering af alle kropszoner

Designet til at være sikker og behagelig på armhuler, bryst og mave, ryg og skuldre, lyskeområde og ben. Hudkomfortsystemet fanger og klipper hår af forskellig længde uden behov for flere redskaber eller hudkontakt med skarpe kanter. Trimmerne med to retninger klipper længere hår, som barberes med folien for et tættere resultat.

Afrundede spidser og allergivenlig folie giver hudkomfort

Afrundede spidser og allergivenlig folie giver hudkomfort

Hudkomfortsystemet omfatter en allergivenlig folie samt afrundede spidser for at beskytte din hud under barbering.

Indeholder 3 kamme til 3, 5 eller 7 mm trimning

Indeholder 3 kamme til 3, 5 eller 7 mm trimning

3 kamme medfølger til forskellige hårlængder. Sæt kammene på shaveren for at trimme hårene til faste længder på 3 mm, 5 mm eller 7 mm. Du kan bruge shaveren uden kammene for et tættere resultat. Til tykkere hår anbefales fortrimning med kammene.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

749

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Dato for brug 2018-12-27

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Dato for brug 2018-12-27

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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