Sikker trimning eller barbering af alle kropszoner

Designet til at være sikker og behagelig på armhuler, bryst og mave, ryg og skuldre, lyskeområde og ben. Hudkomfortsystemet fanger og klipper hår af forskellig længde uden behov for flere redskaber eller hudkontakt med skarpe kanter. Trimmerne med to retninger klipper længere hår, som barberes med folien for et tættere resultat.