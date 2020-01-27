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Udgået
Tæt og behagelig barbering
3000-serien er designet til at trimme hår effektivt uden at gå på kompromis med hudkomforten. Uanset om det er på brystet eller områder som f.eks. ryggen, som er svære at nå, kan du barbere dig med hudkomfortsystemet eller trimme med kamme til 3, 5 eller 7 mm længde.
Hudkomfortsystem
3 kamme, 3-7 mm
50 min. ledningsfri/8 t. opladning
Designet til at være sikker og behagelig på armhuler, bryst og mave, ryg og skuldre, lyskeområde og ben. Hudkomfortsystemet fanger og klipper hår af forskellig længde uden behov for flere redskaber eller hudkontakt med skarpe kanter. Trimmerne med to retninger klipper længere hår, som barberes med folien for et tættere resultat.
Hudkomfortsystemet omfatter en allergivenlig folie samt afrundede spidser for at beskytte din hud under barbering.
3 kamme medfølger til forskellige hårlængder. Sæt kammene på shaveren for at trimme hårene til faste længder på 3 mm, 5 mm eller 7 mm. Du kan bruge shaveren uden kammene for et tættere resultat. Til tykkere hår anbefales fortrimning med kammene.
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4.1
ud af 5
749
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Dato for brug 2018-12-27
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Dato for brug 2018-12-27
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
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