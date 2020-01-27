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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
1 kam, lige til at klikke på, 3 mm
2D-shaver, der følger konturerne
50 minutters ledningsfri brug
Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en hypoallergen folie til at beskytte din hud mod snit og rifter under barberingen.
Klip hår, der vokser i alle retninger, med trimmeren med to retninger og kammen på 3 mm. Fortrimning anbefales til tykkere hår.
Kropstrimmeren til våd og tør brug er komplet vandtæt, så du kan bruge den i eller uden for brusebadet og rengøre den uden problemer. Det bedste resultat opnås ved at bruge den til tørt hår, før du tager brusebad.
4.1
ud af 5
742
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
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