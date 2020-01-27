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  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
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  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
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  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet
  • Glat grooming af krop, også under bæltestedet

Udgået

Bodygroom series 3000Trimmer til lyske og krop, tåler vand

BG3010/15

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Glat grooming af krop, også under bæltestedet
3000-serien er designet til at trimme hår effektivt, uden at gå på kompromis med hudkomfort. Brug den hudvenlige shaver med konturfølgende 2D-teknologi, eller trim ved at klikke på kammen på 3 mm.
Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

2D-konturfølgende med teknologi til hudbeskyttelse

Glat grooming af krop, også under bæltestedet

  • 1 kam, lige til at klikke på, 3 mm

  • 2D-shaver, der følger konturerne

  • 50 minutters ledningsfri brug

Sikker og behagelig barbering på områder med sart hud

Sikker og behagelig barbering på områder med sart hud

Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en hypoallergen folie til at beskytte din hud mod snit og rifter under barberingen.

Trimmer og kam til to retninger til at trimme i alle retninger

Trimmer og kam til to retninger til at trimme i alle retninger

Klip hår, der vokser i alle retninger, med trimmeren med to retninger og kammen på 3 mm. Fortrimning anbefales til tykkere hår.

Kropstrimmeren kan bruges i vand

Kropstrimmeren kan bruges i vand

Kropstrimmeren til våd og tør brug er komplet vandtæt, så du kan bruge den i eller uden for brusebadet og rengøre den uden problemer. Det bedste resultat opnås ved at bruge den til tørt hår, før du tager brusebad.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 