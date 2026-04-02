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  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
  • Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater

DryCareProfessionel hårtørrer

BHD272/00

4.7
| (128) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater
Philips Pro-hårtørreren har en professionel vekselstrømsmotor, der når en lufthastighed på op til 130 km/t* for hurtige og professionelle resultater. Den har også ThermoProtect-indstilling for optimal temperatur til beskyttelse mod overophedning.
Se alle fordele

Hurtig og effektiv tørring for professionelle resultater

  • Kraftig vekselstrømsmotor

  • 2100 W tørrekraft

  • Høj lufthastighed op til 130 km/t*

  • Ionisk pleje giver skinnende hår

Hurtig tørring, kraftfuld vekselstrømsmotor

Hurtig tørring, kraftfuld vekselstrømsmotor

Philips Pro-hårtørrer har en vekselstrømsmotor med høj ydeevne, der er udviklet til det professionelle marked. Den genererer en lufthastighed op til 130 km/t for at give hurtige og effektive resultater.

2100 W, der giver hurtig, højtydende tørrekraft

2100 W, der giver hurtig, højtydende tørrekraft

Denne 2100 W Pro-hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstillingen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

128

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Fordele

Besser geht es nicht für einen Föhn

Ulemper

Es gibt keine Nachteile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

04/07/2020

Deutschland

Deutschland

sehr guter Fön

Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Fordele

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Test i Philips’ laboratorium i Holland, 2018. Testet uden fønnæb med indstillingerne Hastighed 2 og Varme 2.