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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kraftig vekselstrømsmotor
2100 W tørrekraft
Høj lufthastighed op til 130 km/t*
Ionisk pleje giver skinnende hår
Philips Pro-hårtørrer har en vekselstrømsmotor med høj ydeevne, der er udviklet til det professionelle marked. Den genererer en lufthastighed op til 130 km/t for at give hurtige og effektive resultater.
Denne 2100 W Pro-hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
ThermoProtect-temperaturindstillingen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.
4.7
ud af 5
128
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Fordele
Besser geht es nicht für einen Föhn
Ulemper
Es gibt keine Nachteile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Karinhh
04/07/2020
Deutschland
sehr guter Fön
Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Fordele
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Test i Philips’ laboratorium i Holland, 2018. Testet uden fønnæb med indstillingerne Hastighed 2 og Varme 2.