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DryCare Professionel hårtørrer
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BHD272/00
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Brugervejledning
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Alle (3)
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Hvordan bruger jeg tilbehørsdelene med min Philips-hårtørrer?
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Min Philips-hårstyler slukkede pludseligt?
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