Smarte digitale programmer

De smarte digitale programmer skaber en tørreoplevelse, der er skræddersyet til dine præferencer, ved automatisk at vælge den rette temperatur og effekt for luftstrømmen. Vælg mellem Fast-Gentle-Manual-Style-Scalp-Curl. Vælg Fast-tilstand for at få en hurtig tørring, for at få ekstra nænsom behandling vælges Gentle-tilstand eller for selv at bestemme varme-/hastighedsindstilling vælges Manual med tre tilgængelige niveauer. Tilstanden Style, Curl eller Scalp vælges automatisk, når det korrekte tilbehør er tilsluttet.