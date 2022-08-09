CP1975/01
Ekstra tilbehør til hovedbundsmassage
Tilbehøret til hovedbundsmassage med de bløde knopper stimulerer hovedbunden med vibrationer og skånsom varme, så dit hår bliver tørret og din hovedbund masseret på samme tid.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Udskiftelige dele
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.