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StyleCare Multi-styler
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BHH811/00
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Vejledning med vigtige oplysninger
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Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Mit hår filtres ind i Philips-multistylerens varmebørste
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
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