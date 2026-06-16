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StraightCare Essential Fladjern med ThermoProtect
Udgået
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BHS376/00
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Vejledning med vigtige oplysninger
Brugervejledning
Alle (6)
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Er ION-funktionen på min Philips-hårtørrer farlig?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
5000 seriesVarmemåtte
Pladens belægning slides af på mit Philips-glattejern
Min Philips-styler tænder ikke
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