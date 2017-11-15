Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
BM6B/10
Ét tryk for at afspille musik i alle rum
Den bærbare izzy-højttaler BM6 fra Philips afspiller musik trådløst via Bluetooth. Stænksikkert design, så du kan tage den med på badeværelset, i køkkenet eller udendørs. Start med én, og tilføj flere for at udvide musikken til flere rum. Nem opsætning uden router, adgangskoder eller apps.
Bluetooth®
Stænksikker
Genopladeligt batteri
izzylink™ til flere rum
Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.
Philips izzy BM6 er udstyret med to 2" bredspektrede drivere koblet sammen med to modsatrettede passive gitre og leverer klar, afbalanceret lyd.
I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streame musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.
3.9
ud af 5
9
Anmeldelser
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
ZacFL
24/04/2016
Deutschland
Mobiles Klangpaket!
Eingangs sei erwähnt, dass ich sowohl die izzy BM6B, den Lautsprecher izzy BM7B und die Anlage BM60B besitze. Als normaler Benutzer, also Nichtspezialist, kann ich der mobilen izzy anywhere Bluetooth-Box volle Punktzahl geben. Beim Design angefangen, spricht mich besonders die schlichte Optik an. Kein Schnickschnack, keine unnützen Elemente. Elegant und schick. Vor allem die gummierte Oberfläche gefällt mir sehr. Der Sound ist klasse! Für ein 20 qm Zimmer völlig ausreichend und auch bei voller Lautstärke kein Rasseln oder Kratzen. Der Bass ist für eine mobile Box in Ordnung. Lediglich eine kleine Equalizer-Funktion wäre toll. Da diese aber ja in den meisten Apps vorhanden ist, kein Punkteabzug. Zum Akku kann ich nur sagen, dass nach einer Woche regelmäßigen Gebrauch von 1-2 Stunden noch kein aufladen nötig war. Eine normale Party oder einen Nachmittag im Park hält die Box durch. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der BM60B Anlage, an den Boxen anbieten. Bis jetzt habe ich noch keine bessere mobile Box gehört. Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich behaupten, dass die anywhere mit vergleichbaren Bluetooth-Boxen namhafter Hersteller in diesem Preissegment mithalten kann. Rund um zu empfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher