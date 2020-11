Grupper op til 5 izzy med izzylink™ for musiknydelse i flere rum

izzylink™ er en trådløs teknologi, der anvender IEEE 802.11n-standarden til at give mulighed for forbindelse af flere højttalere i et trådløst netværk. Netværket forbinder op til fem højttalere uden brug af en router, Wi-Fi-adgangskode eller mobile apps til smarte enheder til opsætning. Du kan let føje izzy-højttalere til netværket og nyde musik på samme tid i forskellige rum. For hver højttaler kan du med et enkelt tryk skifte mellem enkelttilstand for individuel brug eller gruppetilstand for musik i flere rum.