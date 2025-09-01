Andre elementer i boksen
Skånsom og glat
Oplev varig hårfjerning, der er skånsom mod din hud, og opnå glat hud i op til 28 dage. Vi ved, at epilering kan være skræmmende. Men det bliver mindre smertefuldt ved regelmæssig brug!*Se alle fordelene
Epilator med ledning
Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.
Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.
Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.
Glathed begynder her. Sæt stikket i, epiler og gå. Du kan ordne begge underben på 10 minutter.
Vores kompakte epilator har et skridsikkert greb, der gør den lige så nem at bruge, som den er elegant at se på. Uanset om det er til opbevaring eller på rejser.
