Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Skånsom og glat Skånsom og glat Skånsom og glat

      Epilator Series 4000 Epilator med ledning

      BRE257/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Skånsom og glat

      Oplev varig hårfjerning, der er skånsom mod din hud, og opnå glat hud i op til 28 dage. Vi ved, at epilering kan være skræmmende. Men det bliver mindre smertefuldt ved regelmæssig brug!*

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Epilatorer

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Se alle
      Dette produkt
      Epilator Series 4000
      - {discount-value}

      Epilator Series 4000

      Epilator med ledning

      i alt

      recurring payment

      Skånsom og glat

      Skånsom mod dig og din hud

      • Til krop og bikinilinje
      • Med LED-lys
      • +4 tilbehørsdele
      • Epiler, barber og trim
      Op til 4 uger med glat hud

      Op til 4 uger med glat hud

      Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.

      Nem og effektiv epilering

      Nem og effektiv epilering

      Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.

      Bæredygtig glathed

      Bæredygtig glathed

      Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.

      Gør epileringen nem med massagehætten

      Gør epileringen nem med massagehætten

      Massagehætten er perfekt til begyndere, som er ved at vænne sig til epilering, og den er designet til at reducere epileringsfornemmelsen.

      Skal have alt med

      Skal have alt med

      LED-lyset hjælper dig med at få øje på selv de fineste hår og sikrer, at du får fjernet dem alle!

      Kan justeres til dine behov

      Kan justeres til dine behov

      Tilpas epileringen med de to hastighedsindstillinger, så du får mere kontrol over hastigheden og intensiteten af din hårfjerning. Du kan ordne begge underben på 10 minutter.

      Et perfekt startkit

      Et perfekt startkit

      Glathed begynder her. Trim længere hår med kammen for mere hudkomfort. Epiler de ønskede områder, og klik på massagehætten for at få en mere blid epilering. Brug skærhovedet til opfriskninger, og læg epilatoren i etuiet, når du er på farten.

      Du kan epilere når som helst og hvor som helst

      Du kan epilere når som helst og hvor som helst

      Vores kompakte epilator har et skridsikkert greb, der gør den lige så nem at bruge, som den er elegant at se på. Uanset om det er til opbevaring eller på rejser.

      Bikinitrimmerhoved til de intime områder

      Bikinitrimmerhoved til de intime områder

      Opnå glat selvtillid med vores bikinitrimmerhoved, der er designet til dine mest intime områder!

      Opfrisk underarmene med shaveren

      Opfrisk underarmene med shaveren

      Opfrisk en hvilken som helst kropsdel med shaverhovedet. Gør det, som du vil.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Etui
        Ja
        Rensebørste
        Ja
        Massagehætte
        Ja
        Skærhoved med kam
        Ja
        Bikinitrimmerhoved med kam
        Ja

      • Design

        Håndgreb
        Anti-slip-greb

      • Funktioner

        2 hastighedsindstillinger
        Ja
        Med ledning
        Ja

      • Service

        2 års reklamationsret
        Ja

      • Brugervenlig

        Vaskbart epileringshoved
        Ja
        LED-lys
        Ja

      • Performance

        Epileringssystem
        Effektivt epileringssystem

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Massagehætte
      • Skærhoved med kam
      • Bikinitrimmerhoved med kam
      • Etui
      • Rensebørste

      På udkig efter ekstra tilbehør? Vis dele og tilbehør

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Tilbehør

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.