Andre elementer i boksen
- Massagehætte
- Skærhoved med kam
- Bikinitrimmerhoved med kam
- Etui
- Rensebørste
BRE257/00
Skånsom og glat
Oplev varig hårfjerning, der er skånsom mod din hud, og opnå glat hud i op til 28 dage. Vi ved, at epilering kan være skræmmende. Men det bliver mindre smertefuldt ved regelmæssig brug!*Se alle fordelene
Epilator med ledning
Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.
Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.
Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.
Massagehætten er perfekt til begyndere, som er ved at vænne sig til epilering, og den er designet til at reducere epileringsfornemmelsen.
LED-lyset hjælper dig med at få øje på selv de fineste hår og sikrer, at du får fjernet dem alle!
Tilpas epileringen med de to hastighedsindstillinger, så du får mere kontrol over hastigheden og intensiteten af din hårfjerning. Du kan ordne begge underben på 10 minutter.
Glathed begynder her. Trim længere hår med kammen for mere hudkomfort. Epiler de ønskede områder, og klik på massagehætten for at få en mere blid epilering. Brug skærhovedet til opfriskninger, og læg epilatoren i etuiet, når du er på farten.
Vores kompakte epilator har et skridsikkert greb, der gør den lige så nem at bruge, som den er elegant at se på. Uanset om det er til opbevaring eller på rejser.
Opnå glat selvtillid med vores bikinitrimmerhoved, der er designet til dine mest intime områder!
Opfrisk en hvilken som helst kropsdel med shaverhovedet. Gør det, som du vil.
Tilbehør
Design
Funktioner
Service
Brugervenlig
Performance
