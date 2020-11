Fjerner effektivt selv korte, fine hårstrå

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvækst ved roden, både i ansigtet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshoved har keramiske pincetplader med mikroskopiske riller, der opfanger selv fine, korte hårstrå, 0,5 mm. Det ergonomisk S-formede håndtag giver et perfekt greb, også når du bruger epilatoren under bruseren. Med Philips Satinelle får du det allernyeste inden for epilering i et luksuriøst design. Satinelle Advanced BRE620 har tre tilbehørsdele, som er tilpasset til kropspleje,bl.a. et tilbehør for en mere skånsom epilering samt et barberhoved og en trimmekam. Se alle fordelene