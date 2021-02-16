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  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
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  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår

Udgået

Satinelle PrestigeWet & Dry-epilator

BRE652/00

4.1
| (608) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
Vores hurtigste epilator har unikke keramiske skiver, der roterer med en højere hastighed end nogensinde før og får godt fat i de fine og korte hår. Du kan nu gøre din hud glat før og efter epilering med en behandling af din krop og dine fødder.
Se alle fordele

5 indstillinger for kropspleje fra top til tå

Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår

  • Til ben, krop, ansigt og fødder

  • Keramiske skiver får fat i fine hår

  • 5 indstillinger for kropspleje

  • + 9 tilbehørsdele

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Hovedet på vores epilator er unikt og har en keramisk overflade med en ru struktur, der skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4 gange kortere hår, end du kan gøre med voks. Nu med hurtigere skiveomdrejninger end nogensinde før (2.200 o/min.) for vores hurtigste hårfjernelse.

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Prisvindende design*

Prisvindende design* til ubesværet fjernelse af hår

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

608

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

16/02/2021

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Epilatoren har god batteritid og er enkel i bruk. Svært fornøyd med at en kan bytte funksjoner.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten

19/11/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Supernöjd

Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.

Fordele

Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid

Ulemper

Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

21/09/2017

Sverige

Sverige

Toppen

Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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  1. iF Design Award 2016