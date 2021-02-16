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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Til ben, krop, ansigt og fødder
Keramiske skiver får fat i fine hår
5 indstillinger for kropspleje
+ 9 tilbehørsdele
Hovedet på vores epilator er unikt og har en keramisk overflade med en ru struktur, der skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4 gange kortere hår, end du kan gøre med voks. Nu med hurtigere skiveomdrejninger end nogensinde før (2.200 o/min.) for vores hurtigste hårfjernelse.
Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.
Prisvindende design* til ubesværet fjernelse af hår
4.1
ud af 5
608
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Mky1
16/02/2021
Norge
Veldig fornøyd
Epilatoren har god batteritid og er enkel i bruk. Svært fornøyd med at en kan bytte funksjoner.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten
19/11/2020
Sverige
Bekræftet køber
Supernöjd
Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.
Fordele
Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid
Ulemper
Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Lussan
21/09/2017
Sverige
Toppen
Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
iF Design Award 2016