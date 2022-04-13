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Satinelle Prestige Wet & Dry-epilator
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BRE652/00
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Skades lymfekarrene i armhulen, når jeg bruger epilatoren?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvornår skal jeg udskifte skiven til fjernelse af hård hud på den elektriske Philips-fodfil?
Kan jeg bruge min elektriske Philips-fodfil vådt?
EpilatorEksfolieringshandske
EpilatorTrimmerhoved
Etui
Trimmerkam
Epilator series 8000Tilbehørsæske til fodfil
Skærfolie
Pincetsæt
Min Philips-epilator oplader ikke
Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt
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