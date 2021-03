IPL-teknologi til hjemmebrug, udviklet af hudspecialister

IPL står for Intense Pulsed Light (intens pulserende lys). Det er en teknologi, der bruger varmt, blidt lys til at få håret til at falde i søvn. Lyset bevæger sig til hårroden, hvilket får folliklen til at gå ind i en hvilefase og stimulere håret til at blive udløst. Gentag behandlingerne gradvist for at undgå, at håret vokser ud igen, så din hud forbliver smukt hårfri og glat at røre ved. Philips Lumea er udviklet af hudspecialister og er klinisk testet for at sikre nemme, effektive og behagelige behandlinger selv på følsomme områder, alt sammen hjemme hos dig selv.