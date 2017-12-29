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Udgået

trådløs bærbar højttaler

BT100A/00

3.8

| (41) Anmeldelser

Hav dine sange lige ved hånden

Tag derhen, hvor kompakthed møder fantastisk lyd og et væld af farver. BT100 er kombineret med indbygget trådløs Bluetooth®-streaming, hvilket gør den ideel for det berejste modedyr i os alle.

Se alle fordele

Hav dine sange lige ved hånden

  • Bluetooth®

  • Indbygget mikrofon til opkald

  • Genopladeligt batteri

  • 2 W

Avanceret lydmæssig ydelse med et kompakt design

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

41

Anmeldelser

29/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little speaker

I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker

05/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Impressive

For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100W wireless portable speaker

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100W wireless portable speaker

19/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic little speaker!

I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker

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