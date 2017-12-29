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Udgået
BT100W/00
Hav dine sange lige ved hånden
Tag derhen, hvor kompakthed møder fantastisk lyd og et væld af farver. BT100 er kombineret med indbygget trådløs Bluetooth®-streaming, hvilket gør den ideel for det berejste modedyr i os alle.
Bluetooth®
Indbygget mikrofon til opkald
Genopladeligt batteri
2 W
Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
3.8
ud af 5
41
Anmeldelser
Jazz12
29/12/2017
United Kingdom
Great little speaker
I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker
Minip
05/09/2014
United Kingdom
Impressive
For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100W wireless portable speaker
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100W wireless portable speaker
rippers123
19/07/2014
United Kingdom
Fantastic little speaker!
I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT100B wireless portable speaker