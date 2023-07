Præcisionstrimmer og ladestation

Trim overskægget, eller definer detaljer og kanter på svært tilgængelige steder ved hjælp af præcisionstrimmeren. Styl det længere skæg ved hjælp af trimmekammen, og oplad derefter trimmeren i ladestationen. Det hele kan opbevares i det hårde opbevaringsetui, der er perfekt til at have derhjemme, men også når du er ude at rejse.