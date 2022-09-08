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Udgået
BT51W/00
Gør plads til at danse
Tag musikken med ud med Bluetooth-højttaleren, der passer i lommen. Denne lille højttaler giver dig seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimal lydstyrke. Den trådløse rækkevidde er 10 m. Masser af plads til at danse i hele rummet.
Bluetooth®
Hvid
Med en vægt på 90 g mærker du knap nok, at du har denne lille højttaler med. 1,5" fuldspektret driver leverer klar lyd, selv når du skruer op for lydstyrken.
Batteriet giver dig 5 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager mindre end 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.
Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Bare tænd for højttaleren, og den er klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.
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