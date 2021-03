Anti-clipping-funktion. Skru op uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.