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Udgået

trådløs bærbar højttaler

BT51W/00

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Gør plads til at danse

Tag musikken med ud med Bluetooth-højttaleren, der passer i lommen. Denne lille højttaler giver dig seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimal lydstyrke. Den trådløse rækkevidde er 10 m. Masser af plads til at danse i hele rummet.

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Gør plads til at danse

  • Bluetooth®

  • Hvid

1,5" fuldspektret højttaler. Klar lyd

Med en vægt på 90 g mærker du knap nok, at du har denne lille højttaler med. 1,5" fuldspektret driver leverer klar lyd, selv når du skruer op for lydstyrken.

5 timers spilletid

Batteriet giver dig 5 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager mindre end 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

Bluetooth er klar til at parre ved start

Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Bare tænd for højttaleren, og den er klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.

Tekniske specifikationer

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