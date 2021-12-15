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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
0,2 mm præcisionsindstillinger
Selvslibende metalknive
120 min. ledningsfri brug/1 t opladning
Lift & Trim PRO-system
Skægstubbe har ikke en chance. Lift&Trim Pro-systemet opfanger alle dine lavtliggende hår og løfter dem op mod skærene for at opnå en præcis klipning – samtidig med at det også er en ideel trimmer til lange skæg.
De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningsskær er ikke nødvendige.
Klip i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot præcisionsskiven til en af 40 længdeindstillinger mellem 0,4-10 mm i trin på 0,2 mm.
4.4
ud af 5
1012
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Hr.Andersen
15/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Stærk skægtrimmer med små intervaller
Jeg har været så heldig at modtage dette produkt i gave og jeg synes at det er en perfekt skægtrimmer. Den har en stærk motor der klipper skægget uden problemer og der er mulighed for at indstille klippelængden med ned til 0,2 cm. Derudover er der forskellige hoveder med til, så det er muligt at trimme præcis som du ønsker. Batteriet holder i øvrigt meget længe, så du ikke behøver at lade op på rejser og lignende.
Fordele
Den stærke motor og de små intervaller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
jokk3_97
14/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Præcision ned til mindste detalje!
Denne trimmer fra Philips gav mig de valgmuligheder, som jeg manglede. Med mulighed for at indstille trimmelængde ned til 0,2 mm mellem hver indstilling, har det givet mig den perfekte mulighed for at trimme lige så tæt som jeg ønsker i stedet for at vælge mellem fx 1 mm og 2 mm. Klippehastigheden er hurtig og giver derfor ikke en fornemmelse af at være sløv. Der har ikke været nogen som helst komplikationer under trimning uanset længde på mit skæg eller trimmelængden.
Fordele
Mange indstillinger. Lang batterilevetid. Skarpt blad.
Ulemper
Kan ikke stå oprejst, da bunden ikke er flad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
Petr44
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Producktet har et lækkert design meget smooth
Jeg er rigtig glad for trimmern fordi mit skæg er rigtigt stort og tykt og har haft svært ved at finde en der kunne gøre jobbet så godt som denne trimmer her. Rigtig lækker design dejlig at holde i hånden samt holder strøm rigtig længe. Klipper utrolig tæt og klipper lige igennem håret uden den river eller flor i hårne. Det dårlige ved den er at afstandsmålerne er rigtig dårligt lavet for eftersom jeg har stort og tykt skæg så sidder alle hårne fast i afstandsmålern så man skal hele tiden pille alle hårne ud og det er virkelig trals. Kan helt klart anbefalde trimmern hvis man kun bruger den til skæg og uden afstandsmåler.
Fordele
Fordi den klipper rigtig godt og tæt
Ulemper
Afstandsmålerne er dumt lave
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer
sammenlignet med dens forgænger fra Philips