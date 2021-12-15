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Udgået

Beardtrimmer series 5000Skægtrimmer

BT5522/15

4.4
| (1012) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Avanceret præcision
Philips Norelco Beard Trimmer 5500 er en førsteklasses skæg- og stubbetrimmer, der også kan klippe hår. Den er designet til at give ensartet trimning fra alle vinkler og har 40 justerbare længder. DualCut-stålskær og 120 minutters driftstid med litium-ion-batterier.
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Ultimativ kontrol til skæg og hår

Avanceret præcision

  • 0,2 mm præcisionsindstillinger

  • Selvslibende metalknive

  • 120 min. ledningsfri brug/1 t opladning

  • Lift & Trim PRO-system

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår

Skægstubbe har ikke en chance. Lift&Trim Pro-systemet opfanger alle dine lavtliggende hår og løfter dem op mod skærene for at opnå en præcis klipning – samtidig med at det også er en ideel trimmer til lange skæg.

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningsskær er ikke nødvendige.

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Klip i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot præcisionsskiven til en af 40 længdeindstillinger mellem 0,4-10 mm i trin på 0,2 mm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

1012

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

15/12/2021

Danmark

Danmark

Stærk skægtrimmer med små intervaller

Jeg har været så heldig at modtage dette produkt i gave og jeg synes at det er en perfekt skægtrimmer. Den har en stærk motor der klipper skægget uden problemer og der er mulighed for at indstille klippelængden med ned til 0,2 cm. Derudover er der forskellige hoveder med til, så det er muligt at trimme præcis som du ønsker. Batteriet holder i øvrigt meget længe, så du ikke behøver at lade op på rejser og lignende.

Fordele

Den stærke motor og de små intervaller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

14/12/2021

Danmark

Danmark

Præcision ned til mindste detalje!

Denne trimmer fra Philips gav mig de valgmuligheder, som jeg manglede. Med mulighed for at indstille trimmelængde ned til 0,2 mm mellem hver indstilling, har det givet mig den perfekte mulighed for at trimme lige så tæt som jeg ønsker i stedet for at vælge mellem fx 1 mm og 2 mm. Klippehastigheden er hurtig og giver derfor ikke en fornemmelse af at være sløv. Der har ikke været nogen som helst komplikationer under trimning uanset længde på mit skæg eller trimmelængden.

Fordele

Mange indstillinger. Lang batterilevetid. Skarpt blad.

Ulemper

Kan ikke stå oprejst, da bunden ikke er flad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

13/12/2021

Danmark

Danmark

Producktet har et lækkert design meget smooth

Jeg er rigtig glad for trimmern fordi mit skæg er rigtigt stort og tykt og har haft svært ved at finde en der kunne gøre jobbet så godt som denne trimmer her. Rigtig lækker design dejlig at holde i hånden samt holder strøm rigtig længe. Klipper utrolig tæt og klipper lige igennem håret uden den river eller flor i hårne. Det dårlige ved den er at afstandsmålerne er rigtig dårligt lavet for eftersom jeg har stort og tykt skæg så sidder alle hårne fast i afstandsmålern så man skal hele tiden pille alle hårne ud og det er virkelig trals. Kan helt klart anbefalde trimmern hvis man kun bruger den til skæg og uden afstandsmåler.

Fordele

Fordi den klipper rigtig godt og tæt

Ulemper

Afstandsmålerne er dumt lave

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips