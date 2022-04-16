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Beardtrimmer series 5000 Skægtrimmer
Udgået
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BT5522/15
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Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Beardtrimmer series 5000Skærenhed
Beardtrimmer series 5000Præcisionstrimmer
Justerbar skægkam 0,4-10 MM
Beardtrimmer Series 5000Justerbar skægkam 10,4-20 mm
Beardtrimmer series 5000Opladeholder
Beardtrimmer series 9000HQ8505-transformer
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
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