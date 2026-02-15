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Udgået
4.3
ud af 5
168
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Elektromik
15/02/2026
Danmark
Bekræftet køber
Top produkt
Den bedste trimmer jeg har haft, behagelig og lav lydniveau
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Elviso
14/07/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Very practical product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Raju Viram
03/07/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Very good product
Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24