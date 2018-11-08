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Udgået
BT7085/32
Perfekt skæg, mindre snavs
Denne kraftfulde stubbe- og skægtrimmer giver overlegen trimning. Stubbekammen er særligt designet til at skabe de perfekte stubbe. Det integrerede vakuumsystem opfanger hår, så de ikke spredes over det hele. Fastgør bakkenbarter ligesom du ønsker det. Zoom låsebolte indstilling længde for den ordentligt og trimning. Tryk på turbo-knappen for øget ventilator og skærehastighed.
1 mm præcisionsindstillinger
Multifunktionelt display
75 min. ledningsfri/1 t. opladning
Turboknap
Fleksibel kam, der følger ansigtets konturer og sikrer en ensartet trimning på en nem og behagelig måde.
Multifunktionelt display viser nemt længdeindstillingen
Rejselåsen beskytter dit produkt, så det ikke tændes ved en fejl, mens du har det i tasken.
3.8
ud af 5
1042
Anmeldelser
svl82
08/11/2018
Danmark
Overraskende god vakumeffekt
Glimrende produkt, som klart overgik mine forventninger. Rigtig god vakumeffekt, som samler stor set alt aklippet skæg op. Gennemført produkt, både i funktion og design. Jeg vil klart anbefale produktet til andre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer
OH47
31/01/2018
Danmark
Kan varmt anbefales
En rigtig god trimmer til look’et “daggammelt skæg” og ultra kort hår. Er super skarp og giver ikke så nemt ujævn klipning (barbering) som tidligere modeller. Og dejligt at slippe for rengøring af håndvask og bord efter klipning, da funktionen med at den suge afklippet skæg/hår ned i beholderen er virkelig effektiv. Hudplejeprodukterne fra Nivea er virkelig skønne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer
mombada
09/02/2017
Danmark
Bekræftet køber
dette produkt er let at bruge
den bedste jeg har haft til skæg/hårklipning. den indstilling man giver den klipper den.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer
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