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Udgået

Beardtrimmer series 7000Stubbe- og skægtrimmer med vakuum

BT7085/32

3.8

| (1042) Anmeldelser

Perfekt skæg, mindre snavs

Denne kraftfulde stubbe- og skægtrimmer giver overlegen trimning. Stubbekammen er særligt designet til at skabe de perfekte stubbe. Det integrerede vakuumsystem opfanger hår, så de ikke spredes over det hele. Fastgør bakkenbarter ligesom du ønsker det. Zoom låsebolte indstilling længde for den ordentligt og trimning. Tryk på turbo-knappen for øget ventilator og skærehastighed.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Med nyt vakuumsystem

Perfekt skæg, mindre snavs

  • 1 mm præcisionsindstillinger

  • Multifunktionelt display

  • 75 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Turboknap

Konturfølgende kam sikrer en præcis og ensartet trimning

Konturfølgende kam sikrer en præcis og ensartet trimning

Fleksibel kam, der følger ansigtets konturer og sikrer en ensartet trimning på en nem og behagelig måde.

Multifunktionelt display

Multifunktionelt display

Multifunktionelt display viser nemt længdeindstillingen

Rejselås

Rejselåsen beskytter dit produkt, så det ikke tændes ved en fejl, mens du har det i tasken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

1042

Anmeldelser

08/11/2018

Danmark

Danmark

Overraskende god vakumeffekt

Glimrende produkt, som klart overgik mine forventninger. Rigtig god vakumeffekt, som samler stor set alt aklippet skæg op. Gennemført produkt, både i funktion og design. Jeg vil klart anbefale produktet til andre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer

31/01/2018

Danmark

Danmark

Kan varmt anbefales

En rigtig god trimmer til look’et “daggammelt skæg” og ultra kort hår. Er super skarp og giver ikke så nemt ujævn klipning (barbering) som tidligere modeller. Og dejligt at slippe for rengøring af håndvask og bord efter klipning, da funktionen med at den suge afklippet skæg/hår ned i beholderen er virkelig effektiv. Hudplejeprodukterne fra Nivea er virkelig skønne.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer

09/02/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

dette produkt er let at bruge

den bedste jeg har haft til skæg/hårklipning. den indstilling man giver den klipper den.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 