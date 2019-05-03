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Udgået
Giv dine sange mere smæk på
Lyt til digital musik fra din smartphone via Bluetooth, eller afspil MP3-CD'er og CD-R/RW på dette Philips-mikrosystem. Med basreflekshøjttalere og en maksimal udgangseffekt på 30 W får du en kraftfuld bas og en lyd, der fylder rummet.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM1560 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM1560 Micromuzieksysteem