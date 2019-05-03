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Udgået

Mikromusiksystem

BTM1560/12

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Giv dine sange mere smæk på

Lyt til digital musik fra din smartphone via Bluetooth, eller afspil MP3-CD'er og CD-R/RW på dette Philips-mikrosystem. Med basreflekshøjttalere og en maksimal udgangseffekt på 30 W får du en kraftfuld bas og en lyd, der fylder rummet.

Se alle fordele

Giv dine sange mere smæk på

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maksimal udgangseffekt på 30 W RMS

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Bluetooth-standbytilstand altid tændt for nem gentilslutning

Bluetooth-standbytilstand altid tændt for nem gentilslutning

Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM1560 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM1560 Micromuzieksysteem

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