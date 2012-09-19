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Udgået

HD-videokamera

CAM295WH/00

2

| (2) Anmeldelser

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Det er ingen sag at optage videoer og tage billeder i Full HD med ESee camcorder CAM295. Med dets 3" touchscreen kan du betjene det intuitivt, og med funktionerne omgående redigering og hurtigt indtryk kan du straks vise det til andre enten på TV eller online.

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Med touchscreen-betjening

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Øjeblikkelig videoredigering til enkel redigering på videokameraet

Optagelse i to formater leverer både formatet Full HD og et format, der er velegnet til e-mail

Optagelse i to formater leverer både formatet Full HD og et format, der er velegnet til e-mail

Full HD-videoer er gode til visning på HD-TV. Men hvis du vil sende din video via e-mail eller dele den online, skal den store HD-fil komprimeres og konverteres til et e-mail-venligt format. Dit videokamera eliminerer dilemmaet ved at tilbyde optagelse i to formater. Aktiver funktionen, hvorefter dine videoer optages i to formater samtidigt – Full HD (1080p) og det e-mail-venlige format QWVGA (240p). På den måde kan du nyde dine videoer i optimal kvalitet på dit HD TV, samtidigt med at du får et format, der er klar til øjeblikkelig elektronisk deling.

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM295WH HD camcorder

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM295WH Caméra HD

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM295WH Caméra HD

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