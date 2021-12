Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang

Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning – tryk på mappe/sang, drej lydstyrkeknappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.