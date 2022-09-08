ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Vanddispenser med 30 huller til Aqua Plus i 8000-serien
  • Vanddispenser med 30 huller til Aqua Plus i 8000-serien

Udgået

Vanddispenser

CP0178/01

Vanddispenser med 30 huller til Aqua Plus i 8000-serien
Vanddispenser er fastgjort til bunden af vandtanken for at sikre den optimale mængde vandtilførsel, så gulvmoppen altid er tilpas våd.
Se alle fordele
Kompatible produkter
8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
Ledningsfri støvsuger

XC8347/01R1

8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
Ledningsfri støvsuger

XC8347/01

PowerPro Aqua

PowerPro Aqua
Støvsugning og gulvvask

FC6404/01R1

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Vanddispenser med 30 huller til Aqua Plus i 8000-serien

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.