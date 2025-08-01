Fleksibelt hoved glider ubesværet langs dine former.

Vi præsenterer vores første Philips-ladyshaver med et fleksibelt skærhoved, der er designet til dine former.*** Det fleksible hoved glider ubesværet langs dine kurver og giver en tæt og præcis barbering. Svært tilgængelige steder? Det er ikke noget problem. Den følger kroppens konturer, og en LED-lampe hjælper med at få øje på alle hår. Tilpas din barbering med de to hastighedsindstillinger for at få mere kontrol over hastigheden og intensiteten af hårfjerningen.