BRL159/00
En tæt barbering. Selv på områder, der er svære at nå.
Vores bedste førsteklasses ladyshaver med fleksibelt hoved og LED-lys. Du fortjener en oplevelse, der er alt andet end almindelig. Denne specielle udgave til hele kroppen tilbyder hårfjerningsløsninger til ansigt, krop og bikinilinje. Dermatologisk testet.Se alle fordelene
Ledningsfri shaver, våd og tør
System med 3 knive med fleksibelt hoved giver en skånsom, ren barbering - forhindrer rifter og snitsår. Består af dobbeltsidede trimmerspidser, der fortrimmer alt hår. Skærfolie med diamantformede åbninger er designet til at barbere fortrimmet hår på én gang.
Vi præsenterer vores første Philips-ladyshaver med et fleksibelt skærhoved, der er designet til dine former.*** Det fleksible hoved glider ubesværet langs dine kurver og giver en tæt og præcis barbering. Svært tilgængelige steder? Det er ikke noget problem. Den følger kroppens konturer, og en LED-lampe hjælper med at få øje på alle hår. Tilpas din barbering med de to hastighedsindstillinger for at få mere kontrol over hastigheden og intensiteten af hårfjerningen.
Fordi din hud fortjener spotlight-behandling. Ny ladyshaver med indbygget LED-lampe fanger hvert eneste hår.
Sig farvel til barberingsforbrændinger og rødmen - 80 % af kvinderne oplevede glat, irritationsfri hud efter brug.** Dermatologisk testet på følsom hud.
Passer perfekt ind i din rutine - uanset om du er i brusebadet eller på farten. Våd eller tør, valget er dit.
Bygget til den måde, hår vokser på. Barber begge veje: Opad. Nedad. Udført. Ingen ledning holder dig tilbage - nå uden besvær alle steder, fra armhuler, til ben og tæer. Hold strøm i op til 100 minutter på én opladning. Ingen afbrydelser.
Ansigt, krop, bikinilinje - ét sæt til alle typer hårfjernelse. Selvsikkerhed på den nemme måde. Trin 1: Eksfolier for at fjerne død hud og hjælpe med at forhindre indgroede hår. Trin 2: Fortrim længere hår og barber. Trin 3: Brug bikinitrimmerhovedet til opfriskninger dernede. Trin 4: Fjern små dun med ansigtshårfjerneren.
Oplev tæt, men skånsom hårfjerning i ansigtet. Designet til optimal ydeevne med fuldt cirkelformet lys og spejl. Ingen dun. Intet besvær.
Tilpas din bikinirutine - trim og form med ro i sindet takket være det medfølgende bikinitrimmerhoved og bikinikammen.
Hvor teknologien møder pleje - for hud, der føles lige så god, som den ser ud. Designet til blidhed, skræddersyet til pleje - fordi du fortjener en oplevelse, der er mere end almindelig.
Plastdele fremstillet af >55 % genbrugsplast, papirbaseret emballage og ingen adapter i æsken. Et engangskøb, der holder i mange år.**** En skærfolie, et helt års problemfri barbering.
