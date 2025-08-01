Søgeord

    En tæt barbering. Selv på områder, der er svære at nå.

      Lady Shaver Series 8000 Ledningsfri shaver, våd og tør

      BRL159/00

      En tæt barbering. Selv på områder, der er svære at nå.

      Vores bedste førsteklasses ladyshaver med fleksibelt hoved og LED-lys. Du fortjener en oplevelse, der er alt andet end almindelig. Denne specielle udgave til hele kroppen tilbyder hårfjerningsløsninger til ansigt, krop og bikinilinje. Dermatologisk testet.

      En tæt barbering. Selv på områder, der er svære at nå.

      Barber dig forsigtigt. Sand omsorg. Selvomsorg er ikke selvisk.

      • LED-lampe, fleksibelt hoved
      • Til ben, krop og bikinilinje
      • +6 stk. tilbehør
      • Op til 100 min. driftstid
      Fjerner hår helt ned til 0,2 mm og giver en nænsom, tæt barbering.

      Fjerner hår helt ned til 0,2 mm og giver en nænsom, tæt barbering.

      System med 3 knive med fleksibelt hoved giver en skånsom, ren barbering - forhindrer rifter og snitsår. Består af dobbeltsidede trimmerspidser, der fortrimmer alt hår. Skærfolie med diamantformede åbninger er designet til at barbere fortrimmet hår på én gang.

      Fleksibelt hoved glider ubesværet langs dine former.

      Fleksibelt hoved glider ubesværet langs dine former.

      Vi præsenterer vores første Philips-ladyshaver med et fleksibelt skærhoved, der er designet til dine former.*** Det fleksible hoved glider ubesværet langs dine kurver og giver en tæt og præcis barbering. Svært tilgængelige steder? Det er ikke noget problem. Den følger kroppens konturer, og en LED-lampe hjælper med at få øje på alle hår. Tilpas din barbering med de to hastighedsindstillinger for at få mere kontrol over hastigheden og intensiteten af hårfjerningen.

      LED-lampe. Få øje på det. Barber det.

      LED-lampe. Få øje på det. Barber det.

      Fordi din hud fortjener spotlight-behandling. Ny ladyshaver med indbygget LED-lampe fanger hvert eneste hår.

      Mindre brændende fornemmelse, mindre rødmen, mere hudkomfort.**

      Mindre brændende fornemmelse, mindre rødmen, mere hudkomfort.**

      Sig farvel til barberingsforbrændinger og rødmen - 80 % af kvinderne oplevede glat, irritationsfri hud efter brug.** Dermatologisk testet på følsom hud.

      Våd til bruseren. Tør til brug på farten.

      Våd til bruseren. Tør til brug på farten.

      Passer perfekt ind i din rutine - uanset om du er i brusebadet eller på farten. Våd eller tør, valget er dit.

      Hurtigt og nemt. Uden ledning. Op til 100 min. driftstid.

      Hurtigt og nemt. Uden ledning. Op til 100 min. driftstid.

      Bygget til den måde, hår vokser på. Barber begge veje: Opad. Nedad. Udført. Ingen ledning holder dig tilbage - nå uden besvær alle steder, fra armhuler, til ben og tæer. Hold strøm i op til 100 minutter på én opladning. Ingen afbrydelser.

      Ansigt, krop, bikinilinje - ét sæt til komplet pleje.

      Ansigt, krop, bikinilinje - ét sæt til komplet pleje.

      Ansigt, krop, bikinilinje - ét sæt til alle typer hårfjernelse. Selvsikkerhed på den nemme måde. Trin 1: Eksfolier for at fjerne død hud og hjælpe med at forhindre indgroede hår. Trin 2: Fortrim længere hår og barber. Trin 3: Brug bikinitrimmerhovedet til opfriskninger dernede. Trin 4: Fjern små dun med ansigtshårfjerneren.

      Ingen dun. Intet besvær. Med ansigtshårfjerner.

      Ingen dun. Intet besvær. Med ansigtshårfjerner.

      Oplev tæt, men skånsom hårfjerning i ansigtet. Designet til optimal ydeevne med fuldt cirkelformet lys og spejl. Ingen dun. Intet besvær.

      Barber, trim og form bikiniområdet med bikinitrimmerhovedet.

      Barber, trim og form bikiniområdet med bikinitrimmerhovedet.

      Tilpas din bikinirutine - trim og form med ro i sindet takket være det medfølgende bikinitrimmerhoved og bikinikammen.

      Dermatologisk testet på følsom hud.

      Dermatologisk testet på følsom hud.

      Hvor teknologien møder pleje - for hud, der føles lige så god, som den ser ud. Designet til blidhed, skræddersyet til pleje - fordi du fortjener en oplevelse, der er mere end almindelig.

      Plastdele fremstillet af >55 % genbrugsplast.

      Plastdele fremstillet af >55 % genbrugsplast.

      Plastdele fremstillet af >55 % genbrugsplast, papirbaseret emballage og ingen adapter i æsken. Et engangskøb, der holder i mange år.**** En skærfolie, et helt års problemfri barbering.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Etui
        Ja
        Bikini-trimmer
        Ja
        Trimmerkam til bikinilinjen
        Ja
        Trimmerkam
        Ja
        Eksfolieringshandske
        Ja
        Ansigtshårfjerner
        Ja

      • Strøm

        Batteritype
        Li-ion
        Opladningstid
        1  time(r)
        Batteridriftstid
        Op til 100 min.

      • Tekniske specifikationer

        Spænding
        5V/7,5 W
        USB-A-kabel
        Ja
        Strømadapter
        Nej

      • Funktioner

        Hastighedsindstillinger
        2 indstillinger
        Integreret LED-lampe
        Ja

      • Service

        2 års garanti
        Ja

      • Brugervenlig

        Våd og tør
        Ja
        Ledningsfri
        Ja
        Opladning
        USB-A-opladning (5 V⎓/≥1 A)

      • Performance

        Fleksibelt hoved
        Ja
        System med 3 knive
        Ja
        Afrundede trimmerspidser
        Ja
        Dermatologisk testet
        Ja

      • Design

        Anti-slip-greb
        Ja

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      • 76,2 % er enige, HPT Holland, n = 42, 2025.
      • ** sammenlignet med deres nuværende ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021.
      • ** fra venstre mod højre.
      • *** med 2 års garanti.

