Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.