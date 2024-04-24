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PowerPro Ultimate TriActive+ mundstykke
Udgået
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CP9701
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Mundstykket har 3 funktioner: 1) Den specialdesignede sål, der skånsomt fjerner støvet i dybden. 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden. 3) Den fejer støv/snavs op langs møbler og vægge med børsterne på begge sider
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