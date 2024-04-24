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PowerPro Ultimate TriActive+ mundstykke

Udgået

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PowerPro UltimateTriActive+ mundstykke

CP9701

PowerPro Ultimate TriActive+ mundstykke

Udgået

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Manualer og dokumentation

Mundstykket har 3 funktioner: 1) Den specialdesignede sål, der skånsomt fjerner støvet i dybden. 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden. 3) Den fejer støv/snavs op langs møbler og vægge med børsterne på begge sider

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  • 24 April 2024

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