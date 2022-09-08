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CSP515/00
Din mobile koncertsal
Mærk din musik med Philips bilstereohøjttalere CSP515. Disse 13 cm 2-vejs højttalere har en maksimal effekt på 180 W, og de har en let polypropylenkegle med en blød PEI dome-diskant, så du kan nyde levende musikdetaljer i klar lyd.
12,7 cm (5")
To-vejs
180 W maksimal effekt
Inde i højttaleren sidder der en membran oven over et stemmerør for at producere en signalbølgeform, når der modtages et indgangssignal. Den omformer signalbølgen til en lydbølge. Polypropylen er et af letteste plastikmaterialer, der nogensinde er opfundet, og det er et fantastisk materiale til højttalermembraner pga. dets vægt, høje styrke, stivhed og tolerance over for høje temperaturer. Disse polypropylenkegler leverer musik i høj kvalitet musik ved at reagere på selv de mindste lydsignaler for at producere en ren og levende lyd.
Et meget følsomt stofstykke forbinder basenhedsmembranen med højttalerrammen for at skabe et surroundophængssystem. Når et lydsignal når frem til keglen inde i basenheden, bringer surroundstofsamlingen keglen tilbage på plads, så den er klar til at modtage endnu et lydsignal. Ved at gøre dette kan basenheden opfange hvert signal med minimal forvrængning, så du får en ren og jævn lyd, uanset hvor højt eller lavt du spiller musikken.
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