Elegant højttalergitter beskytter mod beskadigelse

Højttalergitteret er designet til at give bilen et luksuriøst udseende. Det består af to dele, en aftageligt metalnetkabinet og en plastikring, som fuldstændigt dækker diskantenheds-domen og højttalerkeglen, når det monteres på højttaleren. Det er hårdt og holdbart og beskytter højttalerne mod utilsigtede spark og nysgerrige fingre, som begge kan skade lydens ydeevne.