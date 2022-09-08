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Udgået

Koaksial bilhøjttaler

CSP6911/00

Din mobile koncertsal

Mærk din musik med Philips bilstereohøjttalere CSP6911. Disse 16 x 24 cm 3-vejs højttalere har en maksimal effekt på 300 W, og de har en oval polypropylenkegle med en blød PEI dome-diskant, så du kan nyde levende musikdetaljer og dyb bas.

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med 3-vejs stereo for levende lyd

Din mobile koncertsal

  • 6 x 9"

  • 3-vejs

  • 300 W maksimal effekt

50 W RMS-strømstyring

Beriget med oval polypropylenkegle, dyb basforstærkning

Beriget med oval polypropylenkegle, dyb basforstærkning

Blød PEI dome-diskant giver varme toner med tekstur

Blød PEI dome-diskant giver varme toner med tekstur

PEI (polyetherimid) er et ideelt materiale til domes i diskantenheder pga. dets lave vægt, høje trækstyrke, høje stabilitet og tolerance over for høje temperaturer. Inde i diskantenheden producerer den lille membran (dome-åbningen) højfrekvenstoner. Disse PEI-domes kan opfange selv de højeste toner, så musikken får tekstur med varm, fuldspektret diskant. Dome-formen spreder desuden lyden til alle sider, så du kan høre de høje noter fra enhver plads i bilen.

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