Blød PEI dome-diskant giver varme toner med tekstur

PEI (polyetherimid) er et ideelt materiale til domes i diskantenheder pga. dets lave vægt, høje trækstyrke, høje stabilitet og tolerance over for høje temperaturer. Inde i diskantenheden producerer den lille membran (dome-åbningen) højfrekvenstoner. Disse PEI-domes kan opfange selv de højeste toner, så musikken får tekstur med varm, fuldspektret diskant. Dome-formen spreder desuden lyden til alle sider, så du kan høre de høje noter fra enhver plads i bilen.