    Designet til stilhed. Bygget til kraft.

      Philips Bordventilator 1000-serien Bordventilatorer

      CX1030/01

      Samlet vurdering / 5
      Designet til stilhed. Bygget til kraft.

      Oplev kraftig, støjsvag køling med 3 hastigheder og jævn rotation for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyder denne bordventilator varig holdbarhed og stilfuld ydeevne – perfekt til ethvert rum.

      Kraftig køling og støjsvag drift for ægte komfort.

      • Kraftig luftstrøm op til 2000 m³/t
      • Støjsvag køling på 35 dB(A) (1)
      • 3 hastigheder for personlig komfort
      • Automatisk rotation og vipning
      • Hoveddiameter 35 cm
      Kraftig luftstrøm for øjeblikkelig lindring

      Med en kølekapacitet på op til 2000 m³/t og 5 blade leverer denne ventilator en intens luftstrøm, der fjerner stillestående luft og fylder dit rum med forfriskende luft for komfort hele dagen.

      Stille køling for uforstyrret hvile

      Med et diskret lydniveau på 35 dB(A) (1) – sammenligneligt med et fredeligt soveværelse om natten – leverer denne ventilator effektiv køling, mens den opretholder et roligt, uforstyrret miljø, perfekt til søvn, arbejde eller læsning.

      Langdistancebrise for maksimal køling

      Oplev forfriskende luftstrøm, der rækker op til 30 m, hvilket sikrer en behagelig brise i hele rummet. Uanset om du er tæt på eller langt væk, kan du nyde konsistent køling, hvor end du befinder dig.

      3 hastighedsindstillinger for personlig køling

      Tilpas din komfort med 3 justerbare hastighedsindstillinger – fra en blid brise til kraftig luftstrøm. Du kan nemt skræddersy kølingen efter dine behov med en simpel drejning på knappen.

      Automatisk rotation og vipning for at nå hvert hjørne

      Nyd optimal luftcirkulation med automatisk 80° rotation og et 30° vipbart hoved, designet til at levere en forfriskende brise i hele rummet.

      Bygget til at holde – grundigt testet for kvalitet

      Med over 80 års ekspertise inden for luftpleje udfører Philips mere end 110 grundige kvalitetstests for at sikre holdbarhed og høj ydeevne, sæson efter sæson – alt sammen med 2 års garanti for din tryghed.

      XL-base for forbedret stabilitet

      Den ekstra store base giver øget stabilitet og minimerer vaklen selv ved højere hastigheder for en sikrere og mere pålidelig køling.

      Designet til dit hjem

      Et elegant, holdbart design der komplementerer enhver indretning – bygget til at holde og passe ind, med en hoveddiameter på 35 cm.

      Energieffektiv køling til daglig brug

      Med et strømforbrug på kun 35W bruger denne ventilator 70 gange mindre energi end et standard bærbart klimaanlæg – så du kan holde dig kølig, mens du drastisk reducerer energiforbruget og omkostningerne.

      Nem at samle og rengøre

      Samles på få trin med det intuitive design. Rengøring er ubesværet – tør blot overfladen af med en tør klud for at opretholde optimal ydeevne.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Farve
        Sort
        Sekundær farve
        Grå
        Primært materiale
        Metal
        Sekundært materiale
        Plast

      • Tekniske specifikationer

        Maksimal kraft
        35 W
        Min. lydniveau
        35 dB(A)
        Maks. lydniveau
        45 dB(A)

      • Performance

        Luftstrøm for blæser
        2000 m³/t

      • Brugervenlighed

        Hastighedsindstillinger
        3
        Ledningslængde
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Lodret hældning
        30°
        Fjernbetjening
        Nej

      • Vægt og mål

        Diameter på hoved
        35 cm
        Produktets længde
        35 cm
        Produktets bredde
        27,6 cm
        Produktets højde
        48,5 cm
        Produktets vægt
        3,1 kg
        Emballagelængde
        46,2 cm
        Emballagebredde
        27,8 cm
        Emballagehøjde
        42,7 cm
        Emballagens vægt
        4,8 kg

      • Energieffektivitet

        Strømforbrug i standby
        0 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Vedligeholdelse

        Garanti
        2

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • (1) Lydniveau ved laveste hastighed.

