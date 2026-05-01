CX1030/01
Designet til stilhed. Bygget til kraft.
Oplev kraftig, støjsvag køling med 3 hastigheder og jævn rotation for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyder denne bordventilator varig holdbarhed og stilfuld ydeevne – perfekt til ethvert rum.Se alle fordelene
Med en kølekapacitet på op til 2000 m³/t og 5 blade leverer denne ventilator en intens luftstrøm, der fjerner stillestående luft og fylder dit rum med forfriskende luft for komfort hele dagen.
Med et diskret lydniveau på 35 dB(A) (1) – sammenligneligt med et fredeligt soveværelse om natten – leverer denne ventilator effektiv køling, mens den opretholder et roligt, uforstyrret miljø, perfekt til søvn, arbejde eller læsning.
Oplev forfriskende luftstrøm, der rækker op til 30 m, hvilket sikrer en behagelig brise i hele rummet. Uanset om du er tæt på eller langt væk, kan du nyde konsistent køling, hvor end du befinder dig.
Tilpas din komfort med 3 justerbare hastighedsindstillinger – fra en blid brise til kraftig luftstrøm. Du kan nemt skræddersy kølingen efter dine behov med en simpel drejning på knappen.
Nyd optimal luftcirkulation med automatisk 80° rotation og et 30° vipbart hoved, designet til at levere en forfriskende brise i hele rummet.
Med over 80 års ekspertise inden for luftpleje udfører Philips mere end 110 grundige kvalitetstests for at sikre holdbarhed og høj ydeevne, sæson efter sæson – alt sammen med 2 års garanti for din tryghed.
Den ekstra store base giver øget stabilitet og minimerer vaklen selv ved højere hastigheder for en sikrere og mere pålidelig køling.
Et elegant, holdbart design der komplementerer enhver indretning – bygget til at holde og passe ind, med en hoveddiameter på 35 cm.
Med et strømforbrug på kun 35W bruger denne ventilator 70 gange mindre energi end et standard bærbart klimaanlæg – så du kan holde dig kølig, mens du drastisk reducerer energiforbruget og omkostningerne.
Samles på få trin med det intuitive design. Rengøring er ubesværet – tør blot overfladen af med en tør klud for at opretholde optimal ydeevne.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Performance
Brugervenlighed
Vægt og mål
Energieffektivitet
Vedligeholdelse
Oprindelsesland
