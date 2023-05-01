      5000 series Standerblæser

      CX5535/11

      Samlet vurdering / 5
      Effektiv, men støjsvag afkøling

      Nyd godt af effektiv afkøling med minimalt støjniveau og energiforbrug. Denne selvroterende blæser er designet med henblik på høj ydeevne, så hele rummet køles effektivt. Den kan også tilføre luften dine yndlingsdufte.

      Effektiv, men støjsvag afkøling

      Ydeevne, kvalitet og komfort

      • Blæserluftstrøm 2230 m3/h
      • Fjernbetjening
      • 105 cm slankt design
      • Velegnet til aromadiffusion
      Bredt luftstrømsområde for behagelig køling

      Vores luftudtag er designet til at dække godt i både bredden og højden for maksimal dækning og hurtig afkøling af hele lokalet. Med en 60° oscillationsfunktion kan blæseren nå derud, hvor der er brug for det, så rummet holdes køligt og komfortabelt.

      Aromaterapitilbehør, så du kan friske hjemmet op

      Få en meget bedre kølingsoplevelse ved at tilføre dine foretrukne æteriske olier til den kølende brise, så du skaber en beroligende og foryngende sanselig atmosfære. Aromadiffuseren, der kan tilvælges som ekstraudstyr, giver mulighed for at skabe de perfekte omgivelser for afslapning og velbefindende (1).

      Lydsvag søvntilstand for en rar og rolig nat

      Få en kølig og rolig nats søvn med den støvsvage søvntilstand. Denne tilstand reducerer blæserhastigheden til den laveste indstilling og bidrager dermed til, at du falder naturligt i søvn, samtidig med at der spares på strømmen.

      Mærk vinden med Naturlig vind-tilstand

      Bring den skønne følelse af en udendørs brise indenfor i rummet med Naturlig vind-tilstand, og nyd en mere naturlig og forfriskende indendørs oplevelse.

      En tilstand for hver sindstilstand

      Tilpas blæserens ydeevne fuldstændigt efter dine behov, uanset om du foretrækker en blid brise eller en mere kraftig luftstrøm, med blæserens tre hastighedsindstillinger. Med tre alsidige tilstande (Normal, Naturlig vind, Lydsvag søvn) kan du vælge den perfekte tilstand, der passer til dine præferencer og tilpasser sig helt efter dine behov for komfort.

      Spar energi, og undgå bøvl med timerfunktionen

      Indstil timeren til alt mellem 1 og 7 timer, så du kan nyde en kølig brise lige tilpas længe og samtidig spare på energien og omkostningerne. Vores 40 W standerblæser er energieffektiv, da den bruger mindre energi end en traditionel lyspære.

      60° oscillation når lige derhen, hvor du har brug for det

      Optimal oscillation, som sikrer, at luft cirkuleres rundt i hele rummet. Slut med koncentration af varme nogen steder eller beklumret luft og goddag til en behagelig og kølig oplevelse.

      Slankt og pladsbesparende design

      Et minimalistisk og iøjnefaldende design, der passer ind i alle typer indretning uden problemer. Det slanke og pladsbesparende design gør den perfekt til brug i soveværelser, på kontorer, i køkkener og andre vigtige områder. Placer standerblæseren i hjørnet eller op mod en væg, så den ikke er i vejen.

      Bekvemmelighed lige ved hånden med fjernbetjening og berøringspanel

      Det yderst reaktive berøringsfølsomme kontrolpanel og den ergonomiske fjernbetjening gør det til en fornøjelse at betjene standerblæseren hvor som helst.

      Testet for holdbarhed og kvalitet

      Når du køber Philips, vælger du et pålideligt mærke med mere end 80 års erfaring og innovation inden for indeklimaregulering. Vores standerblæser gennemgår mere end 110 obligatoriske tests for at sikre dig pålidelig, langvarig komfort i dag og i morgen.

      Høj ydeevne, robust kobbermotor

      Vores kobbermotor i topkvalitet er bygget til at præstere dag efter dag. Den genererer en kraftig luftstrøm, men minimal støj, så du får den bedste ydeevne og komfort.

      Mere ro i sindet med en børnesikring

      Sørg for at sikre både børn og standerblæser. Denne sikkerhedsfunktion forhindrer nysgerrige små fingre i at rode med blæserens indstillinger, så du kan slappe af og slippe for at bekymre dig.

      Støjsvag afkøling, helt ned til 28 dB

      Ved 28 dB er blæseren endnu mere støjsvag end en hvisken ved den laveste hastighedsindstilling. Nyd de rolige omgivelser til arbejde, læsning og søvn uden forstyrrelser.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        Standerblæser
        Farve
        Mørkegrå
        Primært materiale
        Plast

      • Tekniske specifikationer

        Maksimal kraft
        40W
        Min. lydniveau
        28 dB(A)
        Maks. lydniveau
        46 dB(A)

      • Performance

        Luftstrøm for blæser
        2230 m³/t

      • Brugervenlighed

        Søvntilstand
        Ja
        Naturlig tilstand
        Ja
        Aromadiffuser
        Ja
        Hastighedsindstillinger
        3
        Timer
        Ja
        Ledningslængde
        1,8 m
        Oscillation
        60°
        Interface
        Føl
        Fjernbetjening
        Ja

      • Sikkerhedsfunktion

        Børnesikring
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        31,0 cm
        Produktets bredde
        31,0 cm
        Produktets højde
        104,8 cm
        Produktets vægt
        4,5 kg
        Emballagelængde
        23,8 cm
        Emballagebredde
        23,8 cm
        Emballagehøjde
        109,5 cm
        Emballagens vægt
        6,1 kg

      • Energieffektivitet

        Strømforbrug i standby
        <2 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        50/60 Hz

      • Vedligeholdelse

        Garanti
        2 år

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Aromapude
        Relateret tilbehør 1
        FY5100

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      • (1) Der medfølger ingen æteriske olier ved købet af dette produkt.
      • (2) Det gennemsnitlige lydniveau baseret på IEC 60704-2-7:2020.

