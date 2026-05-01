    Stærkere og mere støjsvag køling (1)
      Tower Fan 5000 Series Standerblæser

      CX5550/01

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Stærkere og mere støjsvag køling (1)

      Nyd kraftfuld køling med minimal støj og energiforbrug. Oplev forfriskende luftstrøm, der køler hele rummet, og skab en beroligende atmosfære ved at tilføje dine yndlingsæteriske olier til brisen.

      Se alle fordelene

      Stærkere og mere støjsvag køling (1)

      40 % mere støjsvag med SilentWings-teknologi (1)

      • Kraftig luftstrøm på 2.370 m3/t
      • Ultrastøjsvag drift
      • Lavt energiforbrug
      • Fjernbetjening
      Kraftig luftstrøm for maksimal komfort

      Denne bladløse ventilator leverer en kraftig luftstrøm på 2.370 m³/t for hurtigt at afkøle hele dit rum. Den cirkulerer kølig luft længere og bredere (1) med lufthastigheder på op til 8,1 m/s.

      Hviskestille brise med SilentWings-teknologi

      Oplev 40 % mere støjsvag køling (1), helt ned til 24 dB (2). Med et luftudtag inspireret af flyvinge-aerodynamik er denne ventilator perfekt til rolig søvn, arbejde eller total afslapning.

      Skræddersyet komfort til ethvert behov

      Vælg mellem 3 tilstande (Manuel, Naturlig brise, Avanceret søvn) og 5 hastighedsniveauer for personlig køling. Fra en blid brise til kraftig luftstrøm - nyd ubesværet komfort hele dagen.

      Bred oscillation til køling af hele rummet

      Med 80° oscillation fordeler denne ventilator luften til alle hjørner af rummet – så du kan føle dig forfrisket, uanset hvor du befinder dig.

      Lavt energiforbrug

      Med maksimalt 48W bruger den mindre energi end en traditionel glødepære – holder dig kølig samtidig med at du sparer på energiomkostningerne.

      Hold dig kølig om natten med støjsvag søvntilstand

      Avanceret søvntilstand reducerer gradvist luftstrømmens hastighed hver 30. minut og dæmper displayets lys, hvilket hjælper dig med at falde i søvn naturligt, mens der spares energi gennem natten.

      Beroligende aromaterapi

      Forbedrer dit velvære ved at tilføje dine yndlingsæteriske olier til luftstrømmen for en beroligende oplevelse.

      Timerfunktion sparer energi og besvær

      Brug 9-timers timeren til automatisk at slukke ventilatoren efter den valgte varighed. Nyd kølig komfort uden at skulle rejse dig eller bekymre dig om at slukke den.

      Nem betjening med fjernbetjening og touchpanel

      Juster nemt din tårnventilator ved hjælp af det intuitive touchpanel eller fjernbetjening for bekvem betjening fra hvor som helst i rummet.

      Mærk vinden med naturlig brisetilstand

      Denne tilstand justerer ventilatorhastigheden dynamisk for at efterligne naturlig luftbevægelse og skabe en beroligende brise i rummet.

      Slankt og pladsbesparende design

      Elegant, slank design der passer ind i ethvert rum. Placer den i et hjørne eller op ad en væg for at spare plads, mens dit hjem holdes køligt og stilfuldt.

      Nem samling uden værktøj

      Opsættes på sekunder uden skruer eller besvær. Designet for bekvemmelighed, samles ventilatoren uden problemer og er klar til brug med det samme.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        Standerblæser
        Farve
        Koksgrå
        Primært materiale
        Plast
        Motor
        AC-motor

      • Tekniske specifikationer

        Maksimal kraft
        48W
        Min. lydniveau
        24 dB(A)
        Maks. lydniveau
        44 dB(A)

      • Performance

        Luftstrøm for blæser
        2370 m3/t
        Lufthastighed
        8,1 m/s

      • Brugervenlighed

        Søvntilstand
        Ja
        Naturlig brise-tilstand
        Ja
        Manuel tilstand
        Ja
        Aromadiffuser
        Ja
        Hastighedsindstillinger
        Ja (5 niveauer)
        Timer
        1-9t
        Ledningslængde
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Interface
        Touch-display
        Fjernbetjening
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        17,2 cm
        Produktets bredde
        15,8 cm
        Produktets højde
        106,0 cm
        Produktets vægt
        4,9 kg
        Emballagelængde
        25,7 cm
        Emballagebredde
        25,0 cm
        Emballagehøjde
        111,0 cm
        Emballagens vægt
        7,0 kg

      • Energieffektivitet

        Strømforbrug i standby
        <0,5 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        50/60 Hz

      • Vedligeholdelse

        Garanti
        2 år

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Aromapuder
        Relateret tilbehør 1
        FY5100

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • (1) vs. forgænger CX5535
      • (2) Testet ved laveste hastighedsindstillinger

