Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DC350/12
Musiksystem til erhvervslivet
Philips docking-underholdningssystemet DC350 afspiller musik fra iPhone/iPod og radio. Den har en dock til iPhone/iPod til synkronisering af musik, kalender og huskelister fra din PC. Bluetooth®-modtageren giver mulighed for håndfri opkald eller streaming af musik.
Alle Philips-enheder til bilen med Bluetooth har indbygget Bluetooth-modul til håndfri telefonopkald og musikstreaming fra Bluetooth-aktiverede telefoner og lydenheder. Parringen foregår lige så let som opsætningen af typiske Bluetooth-hovedsæt. Du kan overføre dine telefonkontaktpersoner og gemme din foretrukne telefonbog på systemet. Det er også let at stille opkald tilbage til telefonen for at tale privat. Med Bluetooth kan du tage telefonen uden problemer og køre sikkert med begge hænder på rattet.
2.4
ud af 5
5
Anmeldelser
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 entertainmentsysteem met dock
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur
Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur
iPhone er en forudsætning for at kunne anvende højttalertelefon-funktionerne