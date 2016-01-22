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Udgået

docking-underholdningssystem

DC350/12

2.4

| (5) Anmeldelser

Musiksystem til erhvervslivet

Philips docking-underholdningssystemet DC350 afspiller musik fra iPhone/iPod og radio. Den har en dock til iPhone/iPod til synkronisering af musik, kalender og huskelister fra din PC. Bluetooth®-modtageren giver mulighed for håndfri opkald eller streaming af musik.

Se alle fordele

tilslut, synkroniser og afspil

Musiksystem til erhvervslivet

Automatisk synkronisering af iPhone-/iPod-kalender og kontakter fra PC via USB

Bluetooth til håndfri opkald

Bluetooth til håndfri opkald

Alle Philips-enheder til bilen med Bluetooth har indbygget Bluetooth-modul til håndfri telefonopkald og musikstreaming fra Bluetooth-aktiverede telefoner og lydenheder. Parringen foregår lige så let som opsætningen af typiske Bluetooth-hovedsæt. Du kan overføre dine telefonkontaktpersoner og gemme din foretrukne telefonbog på systemet. Det er også let at stille opkald tilbage til telefonen for at tale privat. Med Bluetooth kan du tage telefonen uden problemer og køre sikkert med begge hænder på rattet.

Bluetooth-kompatibel mobiltelefon

Bluetooth-kompatibel mobiltelefon

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.4

ud af 5

5

Anmeldelser

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 entertainmentsysteem met dock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur

Denne anmeldelse blev foretaget for DC350 station d'accueil pour baladeur

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