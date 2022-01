Bluetooth til håndfri opkald

Alle Philips-enheder til bilen med Bluetooth har indbygget Bluetooth-modul til håndfri telefonopkald og musikstreaming fra Bluetooth-aktiverede telefoner og lydenheder. Parringen foregår lige så let som opsætningen af typiske Bluetooth-hovedsæt. Du kan overføre dine telefonkontaktpersoner og gemme din foretrukne telefonbog på systemet. Det er også let at stille opkald tilbage til telefonen for at tale privat. Med Bluetooth kan du tage telefonen uden problemer og køre sikkert med begge hænder på rattet.