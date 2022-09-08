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Udgået
DCM1130/12
Slap af med fantastisk musik
Tilslut strømmen - og få fyldig lyd - når du sætter din iPod/iPhone i dockingstationen og oplader den på dette Philips Micro System. Dynamisk basforstærkning lyder skønt i dine ører, mens det elegante og kompakte design forskønner enhver indretning og pirrer dine sanser.
med 30-polet stik
til iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
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