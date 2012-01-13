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Udgået
Besat af lyd
Tilslut strømmen - og få fyldig lyd - når du sætter din iPod/iPhone i dockingstationen og oplader den på dette Philips Micro System. Dynamisk basforstærkning lyder skønt i dine ører, mens det elegante og kompakte design forskønner enhver indretning og pirrer dine sanser.
Dockingstation til iPod/iPhone
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM186 Microchaîne classique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM186 Microchaîne classique