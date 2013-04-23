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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips mikromusiksystem leveres med en dockingstation til iPod/iPhone, og med direkte USB til bærbare enheder. Uanset om det monteres på væggen eller på et bord, ser systemet sensationelt ud.
Dockingstation til iPod/iPhone
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
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2.7
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
almo62
23/04/2013
France
Bekræftet køber
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Microchaîne
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Microchaîne
JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2055 Micro music system