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Udgået

Classic mikrolydsystem

DCM3100/12

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Slap af med fantastisk musik

Nyd musik i ren detaljeret lyd på dette Philips Classic Micro System. Afspil og oplad din iPod/iPhone, og få en fyldig musikoplevelse med MP3-CD-afspilning, MP3 Link og direkte USB.

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Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

  • Dockingstation til iPod/iPhone

  • 60 W

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

19/11/2012

France

France

Ce produit est dans son ensemble très bon

Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3100 Microchaîne classique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3100 Microchaîne classique

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