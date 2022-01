DAB giver mulighed for at modtage flere stationer og opnå en krystalklar lyd

Digital Audio Broadcasting (DAB) er det nyeste inden for digital radioteknologi. Den giver dig mulighed for at nyde dine yndlingsradiostationer med en krystalklar lyd, der næsten er på CD-niveau. Og du får et endnu større udvalg af radiostationer, samtidig med at radiosus, der forårsages af signalinterferens pga. bjerge, høje bygninger og vejrforhold, hører fortiden til. Da DAB-radiosignalet er digitalt, kan stationer også sende tekst som f.eks. programoplysninger, nyheder og sport såvel som billeder og endda videoer direkte til din radio. Radio har aldrig lydt så godt.